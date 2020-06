Hagi: Nu cred ca e bine ca unele echipe sa nu joace si celelalte sa joace

Ziare.

Gheorghe Hagi a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este pregatita de reluarea campionatului si ca intentioneaza sa foloseasca majoritatea fotbalistilor din lot in play-out deoarece programul este incarcat, cu meciuri din trei in trei zile."Cu toate ca am jucat doar un meci amical cred ca suntem pregatiti de inceperea acestor ultime meciuri inainte de termina campionatul. Trebuie sa jucam din trei in trei zile, stiu ca nu va fi usor, ne-am pregatit, avem un lot bun de jucatori , o sa folosim majoritatea jucatorilor in aceasta perioada pentru ca programul este destul de greu", a afirmat Hagi.El crede ca meciul de duminica cu Politehnica Iasi va fi unul dificil, formatia adversa avand un antrenor cu mare experienta."Va fi o partida dificila, Iasiul are un antrenor cu mare experienta, care stie sa joace genul acesta de meciuri. Iasiul e periculoasa in deplasare, stie sa se apere, stie sa atace daca o lasi si nu ii creezi presiune. Sper ca noi sa facem jocul nostru, sa avem acea mentalitate de a castiga fiecare meci, sa marcam goluri , sa jucam bine, sa avem o tranzitie buna de la o faza la cealalta asa ca ma astept la un meci greu, dar sper sa luam cele trei puncte. Acesta este obiectivul nostru", a afirmat antrenorul Viitorului.Hagi crede ca daca o persoana din cadrul unei echipe se infecteaza cu Covid-19 atunci ori aceasta este izolata si campionatul merge mai departe sau se amana toata etapa respectiva."Sunt doua lucruri fundamentale de care trebuie sa tinem cont. Daca cumva se infecteaza o persoana din staff sau de la un club sau jucator sau antrenor ori e izolat si se merge inainte, ori daca nu, nu jucam toti. Nu putem unii sa joace si altii sa nu joace. Din pacate, nu cred ca e bine ca unele echipe sa nu joace si celelalte sa joace. Nu e bine pentru ca e un concurs, incepe un concurs din trei in trei zile si daca se amana etapa, trebuie amanate toate, sa jucam toti la fiecare etapa pentru ca unele meciuri nu ai cand sa le mai joci, unele meciuri sunt importante, fiecare echipa lupta pentru punctele ei si atunci e important sa nu amanam meciurile, sa jucam. Ori se ia o decizie, ori alta, dar nu asa unii sa joace altii sa nu joace. A doua saptamana unii au meciuri jucate importante, ceilalti stau si sunt mai odihniti", a explicat Gheorghe Hagi.Intrebat daca el crede ca in cazul aparitiei mai multor cazuri de coronavirus si la alte formatii din Liga 1 campionatul ar trebui inghetat, antrenorul Viitorului a raspuns: "Nu decidem noi antrenorii, jucatorii, intrebati pe cine trebuie. Nu are rost, mi-am zis opinia de la inceput, din prima saptamana in care s-a intamplat, eu vedeam altfel lucrurile, dar ne adaptam si mergem inainte asa cum sunt, nu avem ce face".Meciul dintre Viitorul Constanta si Politehnica Iasi are loc duminica, de la ora 17.00, pe stadionul din Ovidiu.In aceasta etapa, din cauza aparitiei unor cazuri de Covid-19 la Dinamo Bucuresti si FC Botosani au fost amanate partidele Dinamo-Chindia Targoviste si Universitatea Craiova - FC Botosani.