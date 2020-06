Hagi pentru ziare.com: " La FC Viitorul facem totul cu cap. Cel mai frumos lucru din lume e sa investesti in copii."

Ziare.

"Bine ca am castigat. Ma asteptam sa fie greu, nu am mai jucat de trei luni si imi era putin teama. Ne-am pregatit foarte bine in aceasta perioada. Baietii s-au comportat exemplar. Pana pe 15 iulie ne concentram doar pe campionat si apoi putem vorbi de transferuri.Avem juniori foarte buni, sunt pregatiti sa evolueze la prima echipa si fiecare va primi o sansa. Pe langa Louis Munteanu si Pitu mai am si alte nume pregatite, niste surprize, pe care nu le zic acum. O sa le vedeti", a spus Hagi pentru ziare.com. Viitorul a inceput colaborarea cu doi sponsori mari si Hagi vrea sa ajunga cat mai sus cu echipa sa."E normal sa vina sponsori mari langa noi, avem cea mai buna academie din tara, avem cei mai buni juniori, an de an castigam campionate. E normal sa atragem companiile mari! La FC Viitorul facem totul cu cap, este un proiect de succes. Investim in copii", a povestit Hagi pentru ziare.comPentru prima data in playout, Gica Hagi regreta ca nu va juca in Europa, mai ales ca doua echipe din playoff, Astra Giurgiu si Gaz Metan Medias, nu au primit licenta pentru cupele europene,in sezonul viitor. "Nu e treaba mea sa ma bag, cei care conduc fotbalul trebuie sa decida", a mai spus Hagi pentru ziare.com