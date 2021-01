Ianis Hagi, din nou rezerva la Glasgow Rangers. Cat a jucat romanul in acest sezon

Rangers s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Hibernian. Unicul gol al confruntarii a fost marcat de Morelos, in minutul 51.Steven Gerrard nu s-a bazat pe serviciile lui Ianis Hagi , internationalul roman ramanand pe banca rezerve pe intreaga durata a duelului. In actuala stagiune din Scotia, Ianis Hagi are trei goluri si 9 pase decisive in 22 de partide . El a fost doar de 14 ori titular in acest sezon. Ianis a mai jucat sase meciuri (1 gol) in cupele europene si doua meciuri in Cupa Scotiei.Rangers are 72 de puncte, cu 23 mai multe decat a doua clasata, Celtic, care are insa trei meciuri mai putin disputate. In acest context, "protestantii" se indreapta spre al 55-lea titlu de campioana (record), primul dupa zece ani.Mai puteti citi: