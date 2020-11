Gica Hagi n-a mai suportat umilintele. "Regele" si-a dat afara antrenorul spaniol de la Viitorul

Masura vine in primul rand ca urmare a rezultatelor slabe din acest sezon, care au culminat cu eliminarea din Cupa Romaniei , 0-3 cu Dinamo "Pe aceasta cale, clubul nostru le multumeste acestora pentru munca depusa in perioada august - noiembrie 2020 si le doreste succes in proiectele lor viitoare. In cel mai scurt timp va vom anunta componenta noii conduceri tehnice care se va ocupa de pregatirea echipei in perioada urmatoare", a anuntat FC Viitorul, conform news.ro.Ruben de la Barrera a preluat echipa din Ovidiu la 7 august.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului