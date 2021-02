Hagi a dat lovitura cu un sponsor generos

"Cu totii ne dorim sa vedem Romania din nou in fazele finale ale marilor turnee si sa fim martorii unei noi Generatii de Aur. Proiectul Academiei Hagi si strategia clubului FC Viitorul ne-au aratat deja ca ridicarea fotbalului romanesc este aproape, prin numarul mare de jucatori crescuti acolo care au evoluat la Europeanul de Tineret din 2019.Speram sa avem astfel de mari bucurii si la Campionatele Mondiale si Europene de seniori, unde credem ca nationala va fi construita in jurul absolventilor Academiei Hagi. Viitorul este un club tanar prin anul infiintarii dar vesnic tanar prin generatiile pe care le propune in fiecare sezon. Faptul ca intr-o perioada atat de scurta a reusit sa urce pe prima scena, sa cucereasca trofee, sa participe in Europa si sa dea fotbalisti de baza nationalelor este remarcabil.Noi, la Superbet, sustinem acest proiect si ne dorim sa punem umarul, alaturi de Viitorul, la cresterea urmatoarei generatii de campioni. La fel ca Viitorul, punem accentul pe tinerete, avand o medie de varsta a angajatilor similara cu cea a fotbalistilor de acolo si as mai puncta ca, asemenea Viitorului, Superbet este un brand nascut si crescut aici si dornic de afirmare pe scena internationala", a declarat Vlastimir Vukadinovic, Directorul Global de Marketing al Superbet.FC Viitorul a fost fondata in 2009, iar 3 ani mai tarziu a ajuns in Liga I. La 8 ani de la infiintare constantenii au reusit sa castige primul titlu de campioana a Romaniei (2017). Sub comanda directa a lui Hagi pe banca tehnica, Viitorul a castigat in 2019 Cupa si Supercupa Romaniei, reusind astfel sa obtina toate cele trei trofee din Liga I in palmaresul clubului.La prezentarea oficiala a noului sponsor a fost prezent in calitate de reprezentant al clubului si Presedintele celor de la Viitorul, Gica Popescu "Suntem onorati sa avem Superbet ca si partener al echipei de seniori a FC Viitorul Constanta. Este o noua validare a modului in care viziunea noastra de crestere a unor valori sustenabile pentru sportul romanesc este impartasita de un brand romanesc valoros. Impreuna pentru Viitor!", a declarat Popescu.FC Viitorul este pe locul 13 si are 25 de puncte dupa 23 de etape in Liga I.Citeste si: