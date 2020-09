"Cosmarul" cu Suedia din 1994 il urmareste pe Gica Hagi: "Daca bateam, luam Balonul de Aur"

"Inainte de meciul cu Suedia din sferturi, a venit la mine un oficial FIFA si mi-a spus ca daca batem, voi lua Balonul de Aur. Pe locul 2 ar fi fost Romario, iar pe 3 Stoicikov si Baggio", a declarat Hagi intr-un interviu pentru Sports Festival. Gica Hagi a facut insa o usoara confuzie, nefiind vorba despre Balonul de aur (acordat atunci doar fotbalistilor europeni) si premiul "FIFA World Player of the Year".Din pacate, Romania a fost invinsa dramatic de Suedia, la penalty-uri, ratand calificarea in semifinalele Campionatului Mondial. Ulterior, atat in ancheta Balonului de Aur cat si in cea de la FIFA, Hagi a fost pe locul 4.