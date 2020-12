Hagi: Clubul nu poate sa devina mai puternic cu mine actionar. Vreau sa vand actiunile

Fostul mare fotbalist crede ca gruparea constanteana are nevoie de mai multi actionari pentru a progresa."Vreau parteneri seriosi si puternici ca mine si sa sustinem acest club, aceasta Academie care produce pentru Romania.Vreau sa fac acest lucru cu mare drag si sa ajungem si in Europa. Noi n-am avut niciodata un buget european. Au fost limite inadmisibile pentru Europa. Nu poti sa joci cu salariu de 5.000 de euro in EuropaClubul nu cred ca poate sa devina mai puternic cu mine actionar. Mie nu-mi place in partea administrativa.Ca sa devina clubul mai puternic, eu, Gheorghe Hagi, imi doresc sa am parteneri cu care sa fac ca acest club sa fie mai bun. Adica sa vindem actiunile", a spus patronul lui FC Viitorul la gsp.Hagi s-a retras de pe banca tehnica a echipei constantene in luna august.Acum, antrenor la Viitorul este Mircea Rednic , care nu o duce bine, are 2 infrangeri si un egal in 3 meciuri pentru echipa lui Hagi.CITESTE SI: