Cel mai bun arbitru roman, tinta unui atac fara precedent

HAtegan este in cotinuare contestat de ceferisti, dupa prestatia sa din meciul CFR Cluj - CSU Craiova, meci castigat de olteni cu 2-1.Clujenii au scris un memoriu intins pe mai multe pagini si solicita Comisiei Centrle Arbitrilor ca Hategan sa nu mi fie delegat la meciurile feroviarilor."Dr. Ovidiu Hategan: Malpraxis in forma continuata! 19 operatii reusite - pacientul mort!", se arata in titlul comunicatului celor de la CFR."Privite izolat, cele doua momente din ultimul meci, CFR Cluj - Universitatea Craiova , scor 1-2, in care consideram ca se impunea acordarea loviturii de la 11 m pentru echipa noastra (min. 42, la faultul lui Nicusor Bancu asupra lui Alexandru Chipciu; min. 51 - la faultul lui Stephane Acka asupra lui Gabriel Debeliuh), pot genera dezbateri.Probabil ca si noi am fi acceptat argumente pro-decizie, daca acestea erau cazuri izolate in indelungata relatie profesionala intre echipa noastra si Ovidiu Hategan. Numai ca evenimentele despre care discutam se adauga unui sir lung de decizii defavorabile pe care arbitrul numarul 1 din Romania le-a luat impotriva echipei CFR Cluj", se arata in comunicat, dupa care se prezinta 11 faze-cheie judicate impotriva CFR-ului de Hategan.aceluiasi meci."Constatam ca in toate cazurile clare, indubitabile, identificate de toti analistii TV sau comentatorii de fotbal, deciziile luate de Ovidiu Hategan au fost gresite, dezavantajand net echipa noastra.Pe de alta parte, in cazurile discutabile, la limita, posibil interpretabile (cum pot fi socotite si cele din meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova), denumite si incadrate astfel de specialistii media, deciziile lui Ovidiu Hategan au fost indreptate, in totalitate, impotriva echipei noastre.Clubul nostru tine sa precizeze cu tarie, ca toate aceste fapte nu au nicio legatura cu partenerii nostri de competitie sportiva, cu cluburile cu care noi incercam sa ne luptam pentru a castiga pozitiile care sa ne dea dreptul de a juca intr-o competitie internationala. Experienta noastra ne-a demonstrat ca jucand corect in intrecerea interna vom putea fi competitivi si in intrecerile continentale, acolo unde am reprezentat Romania cu demnitate si am adus tarii multe puncte de coeficient UEFA NU Craiova, NU FCSB , NU Sepsi, NU Botosani, NU Clinceni sau oricare alt partener de intrecere din sezonul regular; NU AU NICIO LEGATURA cu deciziile pe care Ovidiu Hategan a considerat de cuviinta sa le ia la jocurile in care ne-a arbitrat.Acesta este motivul pentru care clubul CFR Cluj a trimis un memoriu complet catre Comisia Centrala a Arbitrilor, insotit de toate aceste imagini relevante, din care rezulta cu claritate "malpraxisul" voit si executat in forma continuata al "doctorului" Hategan, indreptat impotriva clubului nostru, solicitand astfel sa nu mai fie delegat la meciurile echipei CFR Cluj, evitand astfel orice fel de suspiciune.La ce sa ne mai asteptam, domnule doctor???"