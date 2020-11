Probleme si la Real Madrid. Eden Hazard si Casemiro, testati pozitiv

Testele au fost efectuate vineri dimineata si cei doi jucatori au fost plasati in izolare.Rezultatele celorlalti jucatori si membri ai staff-ului au fost negative.Real Madrid va intalni, duminica, de la ora 22.00, in deplasare, formatia Valencia, in etapa a IX-a a LaLiga. Pentru aceasta partida, antrenorul Zinedine Zidane nu poate conta nici pe Dani Carvajal, Alvaro Odriozola si Nacho, accidentatiLa 2 noiembrie, fundasul brazilian Eder Militao a fost si el testat pozitiv cu noul coronavirus.