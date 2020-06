Helmut Duckadam a renuntat la functia de presedinte de imagine al FCSB

Ziare.

"A fost frumos! Dupa multe ezitari, am hotarat azi, 14.06.2020, ca este momentul sa-mi inaintez demisia din cadrul SC Fotbal Club FCSB. Consider ca este mai onorabil sa-ti inaintezi demisia, cand simti ca nu mai esti dorit, decat sa astepti momentul cand vei fi dat afara. Au fost momente dificile, dar si foarte multe momente frumoase! A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viata mea! Ii multumesc domnului Becali, in numele familiei mele, pentru tot ce a facut pentru noi si il asigur ca voi ramane acelasi om serios si loial. Doresc mult succes echipei, si-mi doresc, ca in acest an sa castige un trofeu!", a scris Duckadam, 61 de ani, pe Facebook "Eroul de la Sevilla" era singurul component al echipei Steaua care a castigat in 1987 Cupa Campionilor Europeni care ramasese in cadrul clubului patronat de Gigi Becali