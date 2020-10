Un jucator de la FC Hermannstadt, testat pozitiv cu coronavirus. Fotbalistul e asimptomatic

Persoana infectata este un fotbalist, iar acesta este asimptomatic."Din pacate, acest virus blestemat nu ne ocoleste... In urma testului COVID-19, efectuat in conformitate cu protocolul sanitar in vigoare, unul dintre fotbalistii nostri a fost depistat pozitiv. Din fericire, acesta este asimptomatic, iar acum se afla in izolare si respecta toate recomandarile specialistilor D.S.P.Sibiu", se arata pe site-ul clubului.In cazul celorlalti jucatori si al membrilor stafului, rezultatele au fost negative.Echipa isi desfasoara activitatea sub program normal si se pregateste pentru urmatorul meci.