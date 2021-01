Hermannstadt a remizat cu Chindia in Liga 1. Echipa din Targoviste e neinvinsa de opt meciuri

Sibienii au deschis scorul prin Goran Karanovic (18), la primul sau gol pentru FC Hermannstadt.Chindia a egalat in debutul reprizei secunde, prin fundasul dreapta Tiberiu Capusa (50), care a inscris primul sau gol in Liga I. Chindia a ajuns la opt meciuri consecutive fara infrangere , trei victorii si cinci egaluri.FC Hermannstadt nu are nicio victorie in ultimele sase jocuri, doua egaluri si patru esecuri.In tur, sibienii au castigat cu 3-1.Citeste si: Afacerea in care Dennis Man isi va investi milioanele de la Parma. Iubita fotomodel e si ea implicata