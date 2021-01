Echipa Hermannstadt si-a dat afara antrenorul strain. Sibienii au ajuns la coada clasamentului. Cine va fi noul tehnician

"FC Hermannstadt si tehnicianul spaniol Ruben Albes, impreuna cu staff-ul sau - Ivan Cabezudo, antrenor secund, Toni Madrigal, preparator fizic - au ajuns astazi la o intelegere de comun acord in privinta rezilierii intelegerilor contractuale. Conducerea FC Hermannstadt ii transmite si pe aceasta cale domnului Ruben Albes si staff-ului sau multumiri pentru toata activitatea depusa in sprijinul echipei", se arata pe pagina oficiala de Facebook a gruparii sibiene.Ruben Albes a fost instalat in functia de antrenor principal al echipei FC Hermannstadt in 20 iunie 2020, obtinand 5 victorii, 2 rezultate de egalitate si 2 infrangeri in play-out-ul Ligii I, editia 2019-2020, si terminand pe locul 8 in clasament. In sezonul 2020-2021, Ruben Albes a obtinut cu formatia sibiana doar 3 victorii, 6 egaluri si 7 infrangeri.Cel mai probabil, noul antrenor al echipei Hermannstadt va fi Liviu Ciobotariu (49 de ani).In prezent, FC Hermannstadt ocupa pozitia a 14-a in clasamentul Ligii I, cu doar un punct mai mult decat ocupanta ultimului loc, FC Arges.Conducerea FC Hermannstadt mentioneaza ca va anunta cat de curand numele noului antrenor principal.Citeste si: Marius Sumudica a plecat in lacrimi de la Gaziantep: "Nu mai sunt puternic ca un turc, pentru ca plang". Romanul si-a cerut iertare