32 de ani de la tragedia de la Hillsborough: de ce fanii lui Liverpool nu mai citesc The Sun

Tragedia s-a produs atunci cand suporterii lui Liverpool se impingeau in fata portilor, inaintea loviturii de incepere a meciului. Agentii de ordine au deschis atunci o poarta care ducea catre zona ce le era rezervata, pentru a scadea presiunea, insa fanii s-au imbulzit catre o tribuna deja suprapopulata.In total, 96 de suporteri ai lui Liverpool si-au pierdut viata in aceasta tragedie, cea mai mare care a lovit vreodata sportul britanic.Ulterior, s-a descoperit ca principala vina pentru producerea incidentului a apartinut politiei, care a permis accesul unui numar prea mare de oameni in stadion.La cateva zile dupa tragedie, ziarul The Sun, sub titlul The Truth (Adevarul) a scris ca fanii lui Liverpool au provocat de fapt dezastrul. The Sun a scris ca totul a plecat de la huliganii beti care mai apoi au urinat pe bravii politisti cazuti la datorie si au furat din buzunarele celor raniti sau decedati.De atunci si pana acum, ziarul a fost permanent boicotat in Liverpool.