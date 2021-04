Fosta iubita a lui Horia Tecau e din nou singura: "Gata cu violenta". Fotbalistul celebru care a agresat-o

Ulterior, Horia si Natalia au luat-o pe cai separate, iar brazilianca s-a cuplat cu un alt nume mare din lumea sportului, fotbalistul argentinian Ezequiel Lavezzi (35 de ani), trecut pe la echipe precum Napoli si PSG si retras din activitate in urma cu doi ani.Desi pareau la un moment dat o pereche indestructibila, Natalia a avut mult de suferit in relatia cu Lavezzi, lucru pe care l-a dezvaluit acum. "Gata cu violenta impotriva femeilor. Inainte de a admira o persoana, asigurati-va ca aceasta persoana merita sa fie admirata", a scris Natalia intr-o postare pe retelele de socializare.Afirmatiile ei vin in contextul in care a confirmat si faptul ca e din nou singura: "M-am despartit de Pocho (n.r.: porecla lui Lavezzi). Situatia este foarte delicata, as dori sa-mi spun povestea pentru a avertiza alte femei care ar putea experimenta acelasi lucru prin care am trecut si eu. Nu vreau sa-i stric imaginea lui Ezequiel, nu vreau sa vorbesc despre asta. Subiectul este foarte sensibil si cand ma voi simti pregatita voi vorbi. Ce mi s-a intamplat va ajuta alte femei. Va multumesc pentru tot".