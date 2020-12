Ianis Hagi, uitat din nou pe banca la Glasgow Rangers. Romanul a fost titular o singura data in ultimele 9 meciuri de campionat

Astfel, antrenorul Steven Gerrard pare sa nu se mai bazeze deloc pe Ianis in confruntarile de campionat , romanul fiind titularizat doar in partidele de Cupa si, pe alocuri, in cele din Europa League.Ultima data cand Hagi junior a prins primul 11 la Rangers in principala competitie interna s-a intamplat la 25 octombrie, in partida cu Livingston. De altfel, aceasta a fost singura titularizare a lui Ianis Hagi in ultimele 9 partide de campionat ale gruparii din Glasgow.Citeste si: Nota 4 pentru Stefan Radu. Fundasul roman si-a "ingropat" echipa in Serie A. Reactia presei italiene