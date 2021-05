Ianis Hagi a jucat in marele derby al Scotiei, Rangers - Celtic. Contributia romanului la rezultatul final VIDEO

Astfel, antrenorul Steven Gerrard a apelat la serviciile mijlocasului roman de 22 de ani abia in minutul 84, Ianis inlocuindu-l pe varful Morelos. In minutul 90+2, Hagi junior si-a pus semnatura pe golul al patrulea al lui Rangers , cu o pasa decisiva pentru Defoe. Celelalte goluri au fost inscrise de Roofe (minutele 26 si 57), Morelos (33), respectiv Edouard, in minutul 30.Din minutul 26, Celtic a jucat in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui McGregor.