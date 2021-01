Ianis Hagi e aproape campion in Scotia. Victorie mare pentru Rangers in derby-ul cu Celtic. Cat a jucat fotbalistul roman

Fotbalistul roman a inceput meciul ca rezerva, dar a fost introdus de antrenorul Steven Gerrard in debutul reprizei secunde, Ianis Hagi remarcandu-se imediat cu un sut periculos spre poarta adversa.Unica reusita a meciului a fost de fapt un autogol, al lui McGregor, in minutul 70, intr-un moment in care Celtic evolua in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Bitton (minutul 62).Cu aceasta victorie, Rangers s-a distantat la 19 puncte fata de Celtic in fruntea clasamentului, "verzii" avand insa 3 meciuri mai putin.Citeste si: Iubitul fotbalist al Madalinei Ghenea a facut show de Revelion, la bustul gol. Cine e femeia cu care a dansat