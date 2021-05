Imaginea zilei cu Ianis Hagi in vestiarul lui Glasgow Rangers FOTO

Dupa fiesta de pe teren, fotbalistii s-au mutat in vestiar, acolo unde romanul a oferit imaginea zilei, fotografiindu-se cu medalia la gat si picioarele pe trofeu.Rangers a incheiat campionatul cu peste 102 puncte, performanta fara precedent in intreaga istorie a clubului la nivelul primei ligi.Totodata, Rangers a incheiat 26 de meciuri fara infrangere si a obtinut 19 victorii din 19 meciuri jucate in acest sezon pe teren propriu in campionat