"Ianis Hagi, îți mulțumim atât de mult!" Gest de mare campion al mijlocașului român

Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi pe teren până în minutul 78, a învins cu scorul de 2-0 Brondby, pe teren propriu. Au înscris Balogun ’18 şi Roofe ’30.

Au fost primele puncte pentru Rangers într-o grupă extrem de dificilă din Europa League, din care mai fac parte Olympique Lyon și Sparta Praga.

La finalul partidei, Ianis i-a dăruit tricoul de joc unui copil, iar tatăl acelui băiat i-a mulțumit personal, dar și pe twitter.

"Ianis, îți mulțumesc atât de mult! Ai făcut seara băiatului".

Ianis a spus: "Știu ce înseamnă pentru un puști. Și eu am fost la fel și iubesc acest sport. De aceea dau sută la sută la fiecare meci. Iubesc să fiu aici".

@IanisHagi10 thank you so much, you have made my boys night! #RangersFC pic.twitter.com/0FsPIFRl0c

💙 One happy young fan 😄

🗣️ @IanisHagi10: "I know what it means to a kid, I was the same and I love this sport. I feel it every day with the fans here at Rangers. It's why I give 100% here every day. I love to be here." pic.twitter.com/o2cMjkfs0V