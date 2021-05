Fabulos. Ianis Hagi, ca Sir Alex Ferguson. De 53 de ani nu s-a mai intamplat asta la Rangers

Deja campioana, cu 23 de puncte peste rivala Celtic, Rangers a spulberat-o pe Aberdeen, Ianis Hagi contribuind cu pasa decisiva la golul al treilea, inscris de Roofe (minutul 60). Mijlocasul roman de 22 de ani a fost schimbat apoi, in minutul 61.Cu aceasta ultima victorie, Rangers a izbutit sa termine sezonul intern fara nici o infrangere, un record pe care "albastrii" l-au mai atins in 1968, atunci cand in lotul scotienilor se afla un anume Alex Ferguson, devenit celebru ca antrenor si recompensat cu titlul de "Sir".