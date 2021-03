Ianis Hagi, la primul titlu de campion din cariera. Cand va fi ziua cea mare pentru Glasgow Rangers

Intr-o partida in care Ianis Hagi a fost doar rezerva, Rangers s-a impus greu, cu un gol marcat de Morelos in minutul 87. Pentru fotbalistul roman de 22 de ani, castigarea primului titlu de campion din cariera s-ar putea produce chiar la finalul acestei saptamani. Cu 7 etape ramase de disputat, Rangers are un avans de 18 puncte fata de rivala Celtic, mai avand nevoie de numai patru puncte pentru adjudecarea celui de-al 55-lea titlu din istorie, primul din 2011 incoace.In cazul unei victorii in etapa urmatoare (sambata, acasa cu St. Mirren), Rangers ar putea deveni campioana a doua zi, duminica, daca Celtic se impiedica in deplasare cu Dundee United. Daca nu, victoria matematica a echipei lui Ianis ar putea fi consemnata la 21 martie, chiar in marele derby "Old Firm".Citeste si: