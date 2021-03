Ianis Hagi, la prima reusita pentru nationala. De ce a dus degetul la gura dupa gol: "Avem acelasi interes"

"Ultimele 15 minute nu am fost atenti, dar e o greseala din partea echipei. Sunt fericit ca am reusit sa marchez golul victoriei, obiectivul nostru este sa ne calificam la Mondiale. Dar sa nu uitam ca e primul meci, mai avem noua. Credem mult in calificare.Am pus degetul la gura dupa gol pentru ca am vrut sa arat ca intre mine si Mister nu exista nimic. Avem acelasi interes. La 2-2 am inteles ca trebuie sa-mi ajut echipa, rolul meu este sa fac diferenta", a declarat Hagi la Pro TV.Nationala tricolora a condus cu 2-0 si a fost egalata apoi cu goluri inscrise intr-un interval de doua minute, dar Ianis Hagi a reusit sa aduca victoria inscriind spre final.Au marcat Florin Tanase '28, Valentin Mihaila '50 si Ianis Hagi '86 pentru tricolori , respectiv Ademi '82 si Trajkovski '83 pentru oaspeti.Citeste si: