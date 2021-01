Ianis Hagi, inca un pas spre titlul de campion in Scotia. Romanul a fost titular in victoria obtinuta de Rangers

Au marcat: Kennedy '67 / Morelos '32 si '50. Gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 25, cand a fost eliminat Hedges. Tavernier (Rangers) a ratat un penalty, in minutul 28.La oaspeti, Ianis Hagi a fost titular si a evoluat pana in minutul 82, cand a fost inlocuit cu Zungu.Rangers este lider detasat, cu 65 de puncte, dupa victoria consecutiva cu numarul 15. Rivala Celtic a jucat numai 19 meciuri si ocupa locul 2, cu 43 de puncte.Aberdeen ocupa locul 3, cu 39 de puncte, din 21 de jocuri.Citeste si: VIDEO Derapaj rasist in Turcia la adresa lui Marius Sumudica: "E un circar, se comporta ca un tigan"