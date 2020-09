Ianis Hagi nu s-a lipit de gol in Gibraltar. Glasgow Rangers, calificare la pas in Europa League

Golurile echipei scotiene au fost marcate de Tavernier, Goldson, Defoe si Morelos, ultimul cu o dubla. In ceea ce-l priveste pe Ianis, internationalul roman a obtinut lovitura libera din care s-a deschis scorul si a dat pasa de gol la reusita lui Defoe, Hagi junior remarcandu-se si cu un cartonas galben primit in minutul 74.In faza urmatoare a competitiei, Glasgow Rangers va juca saptamana viitoare, tot in deplasare, cu olandezii de la Willem Tilburg.