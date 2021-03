Ianis Hagi, aproape campion in Scotia. Ce spune fotbalistul roman: "Cand esti fericit, dai totul pe teren"

"Intr-un sezon, nu poti castiga mereu cu 3, 4, 5-0. Vor fi mereu meciuri dificile, dar totul se rezuma la a castiga cu 1-0 si a-ti face treaba. Cel mai important lucru e de fiecare data sa iei cele trei puncte", a spus Hagi, potrivit contului de Twitter al clubului."Exista multa emotie, dar trebuie sa ne pastram aceeasi mentalitate pe care am avut-o tot sezonul. Concentrarea noastra este acum pe meciul cu Livingston si sa ne facem treaba acolo. Cred ca toate lumea stie in ce pozitie ne aflam, dar mentalitatea noastra de la inceputul sezonului a fost sa jucam cat de bine putem si sa castigam fiecare meci", a mai spus mijlocasul roman. Hagi a afirmat ca se bucura de fotbal la Rangers si iubeste meciurile cu presiune: "Cand esti fericit dai totul pe teren, iar eu ma bucur de fotbal cu cat ne apropiem de finalul sezonului. Partidele cu multa presiune reprezinta genul de fotbal pe care il iubesc. Iar echipa a jucat foarte bine pana acum".Hagi jr a remarcat si progresul jucatorilor care au venit vara trecuta si care au adus mentalitate si competitivitate, crescand nivelul grupului, iar "staff-ul a facut, de asemenea, o munca foarte buna", iar toate aceste detalii au ajutat echipa sa performeze."Toti jucatorii de atac suntem diferiti, iar acest lucru ne face sa fim imprevizibili si dorim sa construim pe performantele europene cand echipa are nevoie de noi. Suntem diferiti, dar ne intelegem foarte bine cu antrenorul", a mai spus internationalul roman.Ianis Hagi a subliniat si ca echipa se afla intr-o forma fizica foarte buna, iar jucatorii incheie meciurile in forta, fapt demonstrat si la meciul cu Antwerp din Europa League (5-2), in care Rangers a inscris de doua ori in ultimul sfert de ora.Fotbalistul roman si-a exprimat regretul ca fanii nu pot asista din tribune la meciurile echipei scotiene: "Castigarea meciurilor este cel mai placut lucru si asta mi-a tinut moralul sus in aceasta perioada. Imi lipsesc mult fanii, dar asta e situatie si trebuie sa castigam meciuri in continuare"."S-a vazut mentalitatea noastra si in Europa League, nu conteaza contra cui jucam, mergem la victorie", a concluzionat Hagi.Si antrenorul Steven Gerrard s-a aratat impresionat de mentalitatea elevilor sai: "Sunt foarte impresionat de mentalitatea jucatorilor, de nivelul lor de consistenta si de dorinta lor. Din prima zi a pre-sezonului au fost la cel mai inalt nivel si ne-au ajutat sa ajungem aici. Vreau ca jucatorii sa simta emotia si bucuria acestui moment, dar trebuie sa ne mentinem concentrarea pe care a avut-o din prima zi a stagiunii"."Imi pare rau pentru suporterii nostri, care nu ne pot fi alaturi, sa ne bucuram impreuna. Incercam sa ii facem mandri de fiecare data cand iesim pe teren", a mai spus fostul international englez.Rangers va juca miercuri in deplasare cu Livingston FC , echipa clasata pe locul al cincilea, in etapa a 30-a din Premiership.Rangers conduce in clasament, cu 82 de puncte, avand un avans de 15 puncte (si un meci mai putin) fata de urmatoarea clasata, marea rivala Celtic.Citeste si: