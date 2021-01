Ianis Hagi, titular la Glasgow Rangers intr-o victorie zdrobitoare. Care a fost contributia mijlocasului roman

Ianis Hagi a ramas pe teren pe intreaga durata partidei si a contribuit cu o pasa de gol la reusita de 4-0 semnata de Jack. Celelalte reusite ale lui Rangers au fost semnate de Kent, Helander, Ayodele-Aribo si Goldson.De la inceputul acestui an, Ianis Hagi a jucat in toate partidele gruparii scotiene, inclusiv in victoria din derby-ul cu Celtic Dupa 25 de etape disputate, Rangers ocupa prima pozitie in campionatul Scotiei, cu 69 de puncte, marea rivala Celtic avand 23 de puncte mai putin, insa si trei restante de jucat.Citeste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"