Ianis Hagi a fost in teren pana in minutul 78 si a avut o contributie decisiva la golul de 1-0, marcat de Arfield, cu o pasa decisiva geniala, printre fundasii adversi.Ulterior, Rangers si-a marit avantajul prin Tavernier, in minutul 59, Galatasaray reducand din dieferenta prin Marcao, in minutul 87.