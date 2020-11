VIDEO Ianis Hagi si-a gasit o noua pasiune in pandemie: "Am avut un profesor foarte bun, dar e secret"

"Mi-am regasit colegii motivati, asa cum ii stiam. Am multe amintiri de la nationala de tineret, nu pot sa aleg una. Au fost si meciuri , dar si cantonamente frumoase. Cu Danemarca nu cred ca avem un avantaj in faptul ca ei sunt deja calificati. Meciul va fi greu, dar noi avem de partea noastra motivatia de a ne califica. Nu ma intereseaza sa dau eu gol, important e sa jucam bine colectiv", a declarat Ianis despre intalnirea de marti, 17 noiembrie, de la Ploiesti. Pentru a se califica la Euro, Romania e obligata sa castige in fata Danemarcei.Intrebat despre felul in care s-a descurcat in aceasta perioada de pandemie, Hagi a junior a facut cateva dezvaluiri interesante. "Nu mai ies in oras, asa ca m-am apucat de gatit acasa si ma uit la Netflix. Gatesc paste, chiar daca nu sunt atat de recomandate. Fac penne al forno, la cuptor. Ma descurc pentru ca am avut un profesor foarte bun, dar e secret, nu pot sa-i spun numele. Filmul meu preferat este Regele Leu", a marturisit fotbalistul.Citeste si: Emotii la nationala lui Mutu: un fotbalist de la Under 21 a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Cand e urmatoarea testare