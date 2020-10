Europa League: victorie pentru Ianis Hagi de ziua sa de nastere. Esec pentru Nicolae Stanciu, care a dat o pasa de gol

In ziua in care a implinit 22 de ani, Ianis Hagi a fost titular in victoria lui Rangers cu Standard Liege , in deplasare, scor 2-0, mijlocasul roman evoluand pana in minutul 67. In schimb, Nicolae Stanciu a jucat doar in repriza secunda a meciului pierdut de Slavia Praga, 1-3, pe terenul formatiei israeliene Hapoel Beer-Sheva.Rezultate inregistrate in partidele disputate, joi, de la ora 19.55, in prima etapa a grupelor Ligii Europa, conform news.ro:Dundalk - Molde 1-2Au marcat: Murray '35 / Hussain '62, Omoijuanfo '72 (penalti) Rapid Viena - Arsenal Londra 1-2Au marcat: Fountas '51 / Luiz '70, Aubameyang '74Bayer Leverkusen - OGC Nice 6-2Au marcat: Amiri '11, Alario '16, Diaby '61, Bellarabi '79, '83, Wirtz '87 / Gouiri '31, Claude-Maurice '90Hapoel Beer Sheva - Slavia Praga 3-1Au marcat: Agudelo '45, Acolatse '86, '88 / Provod '75La Slavia Praga, Nicolae Stanciu a intrat pe teren in minutul 46 si a pasat decisiv la golul lui Provod.Lech Poznan - Benfica Lisabona 2-4Au marcat: Ishak '15, '48 / Pizzi '9 (penalti), Nunez '42, '60, '90+3Standard Liege - Glasgow Rangers 0-2Au marcat: Tavernier '19 (penalti), Roofe '90+3Ianis Hagi, care a implinit astazi 22 de ani, a jucat pana in minutul 67.PAOK Salonic - Omonia Nicosia 1-1Au marcat: Murg '56 / Bautheac '16PSV Eindhoven - Granada 1-2Au marcat: Gotze '45+1 / Molina '57, Machis '67Rijeka - Real Sociedad 0-1A marcat: Bautista '90+3 AZ Alkmaar 0-1A marcat: Karlsson '57