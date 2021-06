Primul nume care l-a refuzat pe Gica Hagi sa vina la Farul Constanta

Fostul fotbalist de la Inter si Parma a refuzat insa propunerea venita de la "Rege"."Am vorbit cu Gica Hagi, propunerea m-a onorat foarte tare. Era greu de refuzat, mi-a propus sa merg la Farul Constanta, pentru ca asa o sa se numeasca echipa, iar eu sa stau doi-trei ani.Fara sa fiu antrenor, deci nu as fi fost principal, dar sa stau, sa incep sa stau langa el si sa invat filosofia clubului pentru ca, in doi-trei ani, sa devin eu antrenor. L-am refuzat, imi pare rau ca nu am mers alaturi de Gica Hagi, dar asta mi-am dorit eu sa fac, sa merg pe drumul meu si sa iau deciziile singur, asa simt ca e bine pentru mine.Desi proiectul de la echipa lui Gica Hagi insemna cel mai inalt nivel posibil pentru mine. Eu as fi fost antrenor in staff-ul domnului Hagi, el cred ca va fi antrenor, el e seful staff-ului, plus domnul Anghel, iar eu in staff-ul acela as fi fost si as fi invatat", a spus Zicu la Digisport.FC Viitorul si Farul Constanta vor fuziona si vor face o noua echipa in Liga 1 , Farul Constanta.Gica Hagi va fi omul care va decide totul la formatia dobrogeana.