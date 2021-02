Poveste fabuloasa cu Ianis Zicu la Inter. Cate masini si-a cumparat din primii bani: "N-aveam unde sa le las"

In cadrul unei emisiuni live pe site-ul gsp.ro, fostul dinamovist a marturisit ca n-a fost foarte inspirat in ceea ce priveste deciziile financiare: "Eu din primii bani pe care i-am luat in Italia mi-am cumparat patru masini. Nu aveam unde sa le las, pentru ca in Bucuresti n-aveam casa, n-aveam apartament, n-aveam nimic", a declarat Ianis, care semnase cu Inter un contract de peste 500.000 de euro pe sezon.In aceeasi emisiune, Zicu a precizat ulterior ca a lasat masinile respective in curtea impresarului Victor Becali , fiind certat strasnic de fratele acestuia, Giovanni, cel care a intermediat si transferul lui Dennis Man la Parma. "Ai patru masini la mine in curte, nu esti profesionist, vin in Italia si rupem contractul", a fost amenintat Ianis.Citeste si: