Antrenorul momentului in Liga I, martor cheie intr-un dosar de mita care s-a lasat cu ani grei de puscarie

Ianovschi (45 de ani) este fiul lui Mihai Ianovschi senior, cel care i-a descoperit pe Mutu, Neaga, Dica sau Dani Coman si nepotul lui Leonte Ianvoschi, descoperitorului marelui Gicu Dobrin . Dintr-o familie toba de fotbal, Mihai Ianovschi nu avea cum sa nu reauseasca si chiar daca e la prima experienta in Liga I, Mihai a confirmat la loturile de juniori ale Romaniei si l-a adus in fotbal pe Bogdan Stancu Inainte de a fi antrenor, Mihai Ianovschi a fost si arbitru, iar de acest capitol se leaga un episod delicat din viata sa. El a fost martorul principal din "dosarul Penescu", afacerea cu mita pentru arbitri , dosar care s-a lasat cu inchisoare pentru multe persoane. Mihai Ianovschi era arbitru activ in momentul in care se petreceau evenimentele care au dus la condamnarea fostului patron de la FC Arges, Cornel Penescu . Un arbitru pe care Cornel Penescu incerca sa-l promoveze pentru ca echipa lui sa poata beneficia de pe urma ascensiunii sale. Proprietarul clubului pitestean ar fi platit 4.000 de euro pentru a-l urca pe Ianovschi in ierarhia din arbitraj.Cazul a fost mediatizat si a avut si urmari: Penescu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, ca si Gheorghe Constantin, conducatorul de atunci al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Au mai primit condamnari Sorin Corpodean, Marcel Lica, Aurelian Bogaciu. Conform gsp.ro , numele Ianovschi aparuse in stenograme inclusiv in discutii in care Penescu il presa pe Costica "Valcea" sa-l promoveze mai rapid. Presedintele Comisiei se scuza ca nu-l avansa direct in top: "Mai mult de atat nu se poate!". Protejatul lui Penescu ar fi devenit martorul principal in proces.Mai mult decat atat, conform epitesti.ro , Ianovschi a fost omul care "a dat din casa", explicand procurorilor, cu lux de amanunte, cum functiona caracatita pusa la lucru de Penescu si Constantin.Cornel Penescu: 5 ani de inchisoare cu executareLiviu Facaleata: 5 ani de inchisoare cu executareGheorghe Constantin: 5 ani de inchisoare cu executareSorin Corpodean: 4 ani de inchisoare cu suspendareMarcel Lica: 3 ani de inchisoare cu suspendareSorin Caia: 3 ani de inchisoare cu suspendareLucian Dan: 3 ani de inchisoare cu suspendareAurelian Bogaciu: 3 ani de inchisoare cu suspendareCiteste si<