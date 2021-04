Cat trebuie sa plateasca Ibrahimovic si Lukaku dupa conflictul incredibil care a facut inconjurul lumii

"Amenda de 4.000 de euro pentru Ibrahimovic, 3.000 de euro pentru Lukaku, 2.000 de euro pentru AC Milan si 1.250 de euro pentru Inter", acestea sunt sanctiunile anuntate de Federatia italiana de fotbal (FIGC), la capatul unui acord incheiat cu partile implicate.FIGC a demarat o ancheta in acest caz, la inceputul lunii februarie, in urma careia a stabilit ca a fost vorba de un "comportament nesportiv cu fraze provocatoare" ale celor doi jucatori , retinand totodata "o responsabilitate obiectiva" a cluburilor lor.Cu ocazia meciului din sferturile de finala ale Cupei Italiei, castigat cu 2-1 de Inter, pe 26 ianuarie, Ibrahimovic si Lukaku au avut o confruntare verbala cu putin timp inainte de pauza. Printre numeroasele insulte pe care si le-au adresat reciproc, suedezul a fost acuzat ca ar fi facut referire la originile congoleze ale atacantului belgian, evocand credinte voodoo."Ibra" s-a aparat imediat, asigurand ca "nu este loc pentru rasism in lumea lui Zlatan". Un motiv care nu a fost retinut de Federatia italiana la capatul anchetei sale.