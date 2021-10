Premieră în cariera lui Zlatan Ibrahimovici, la 40 de ani și 957 meciuri jucate

Zlatan Ibrahimovici continuă să scrie istorie, chiar și la 40 de ani.

Fotbalistul suedez este unul dinte cei mai buni atacanți din fotbalul mondial și joacă titular la la AC Milan.

Ieri, Ibra a avut însă parte de o premieră nefericită. A marcat primul auto-gol din carieră, învingându-l pe Tătărușanu. Din fericire, Milan a învins cu 4-2 pe terenul celor de la Bologna, astfel că autogolul lui Ibrahimovici nu a avut efecte majore.

40 years old

957 matches

565 goals

1 own goal

For the first time in his career, Zlatan Ibrahimovic has scored an own goal 🙃 pic.twitter.com/AK6lCWjfY9