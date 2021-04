La 17 ani, l-a injurat pe Ibrahimovici! Acum ii poate fi coechipier

Citeste si: Declinul lui Mourinho: cum a ajuns The Special One un antrenor de duzina A facut-o un portar de 17 ani, Mike Maignan, pe cand ambii erau la PSG "La antrenamente, Ibrahimovici tragea cu 400 de kilometric la ora, indifferent daca in poarta era Buffon sau eram eu. Nu reauseam sa-i prind niciun sut si atunci m-a injurat: Portar de c...t! Apoi, am reusit sa-i parez un sut si i-am spus si eu: Atacant de c...t! Pe loc nu mi-a zis nimic, dar in vestiar a venit si mi-a spus ca ma apreciaza. De atunci am avut o relatie buna".Mike Maignan, care in prezent apara poarta lui Lille , a fost blocat de Milan, care doreste sa isi asigure poarta in cazul plecarii lui Donnarruma.