FOTO Ce aroganta a facut Zlatan Ibrahimovici, dupa golul 500 al carierei

Atacantul lui Milan a reusit o dubla, in partida contra lui Crotone si a punctat la bornele 500, respectiv 501, la golurile marcate in cariera sa."Inseamna ca am dat si eu cateva goluri in cariera, dar cel mai important acum este sa continui ce fac acum si sa-mi ajut echipa. Asta e obiectivul meu, sa marchez si sa creez sanse pentru echipa mea", a spus Zlatan dupa meci.Apoi, pe facebook, Ibrahimovic a postat o fotografie cu el intr-un autoturism de lux, alaturi de mesajul: "Drumul spre obiectiv"Milan este lider in Serie A si viseaza sa ia titlul dupa noua ani de dominatie absoluta a rivalei Juventus.