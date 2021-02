Cum l-a cucerit iubita de 50 de ani pe Zlatan Ibrahimovici

Helena Seger face 51 de ani in august, iar Zlatan implineste 40 de ani in octombrie. Ei sunt impreuna de 19 ani, de cand Zlatan era la inceputul carierei, Helena fiind cea care l-a consiliat in momentele in care fotbalistul a trebuit sa-si aleaga drumul in cariera. Dincolo de aspectul fizic al blondei, aceasta l-a atras pe Zlatan si prin echilibrul si maturitatea ei, care l-au pus pe linia de plutire pe pustiul plecat la 20 de ani de la Malmo la Ajax, cu gandul sa cucereasca Europa.Anii au trecut si chiar daca Ibra a ajuns la Juventus, Inter, Barcelona PSG ori Los Angeles galaxy, Helena a ramas acelasi sfatuitor fidel pentru super-vedeta celor de la Milan.Chiar si revenirea lui la AC Milan , dupa ce a impresionat in SUA, la LA Galaxy, a fost orchestrata de Helen, iubita sa (n.r. cei doi nu sunt casatoriti), care se saturase de Los Angeles si ducea dorul orasului in care s-a simtit cel mai bine, Milano. Zlatan mai jucase in oras in doua randuri, pentru cele doua mari rivale, Milan si Inter, iar perechea suedezului, un fost model, isi declarase in repetate randuri dragostea pentru capitala Lombardiei.Helen este o femeie de afaceri suedeza, absolventa a facultatii de economie, care a cochetat si cu cinematografia, unde a avut un rol in "Solstollarna" si e pasionata de fitness. Impreuna cu Zlatan, Helena detine mai multe proprietati si are investitii imobiliare.Zlatan si Helena au impreuna doi baieti, Maximilian (14 ani) si Vincent (12 ani).Desi numele fotbalistului a aparut de cateva ori in ziare, in posibile legaturi amoroase cu alte femei, apropiatii spun ca Zlatan e un tip familist pana in maduva oaselor. Poate si pentru ca a avut parte de o copilarie nefericita, marcata de divortul parintilor sai, care ulterior l-au aruncat de la unul la celalalt.Mai puteti citi: