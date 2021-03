Emeric Ienei implineste azi 84 de ani! De ce este unic in istoria fotbalului romanesc

Nea Imi s-a nascut la 22 martie 1937 in Agrisu Mic (Arad). Ca jucator, acesta a evoluat ca mijlocas defensiv pentru Flamura Rosie Arad (1955-1956), Steaua Bucuresti (1957-1969) si Kayserispor (1969-1971).Ienei a bifat 12 selectii pentru echipa nationala a Romaniei si aparticipat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 1964. Ca jucator are 3 titluri de campion al Romaniei cu Steaua (1960, 1961, 1968).Ca antrenor, Ienei a trecut pe la Steaua de 6 ori, FC Bihor, CS Targoviste, Videoton (Ungaria), Panionios (Grecia), Universitatea Craiova , nationala de fotbal a Romaniei in doua randuri si nationala Ungariei.Are in palmares Cupa Campionilor Europeni (Steaua), 5 titluri de campion al Romaniei (Steaua), o optime de finala de Campionat Mondial cu Romania (1990) si un sfert de finala de Campionat European cu Romania (2000).