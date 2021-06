Amanta lui Iker Casillas, declaratii spumoase. Cine e bulgaroaica sexy infiltrata in casnicia fostului mare portar FOTO

Informatiile privind faptul ca Iker o insela pe Sara cu Nadia existau de mult timp, insa aceasta din urma nu si-a expus niciodata punctul de vedere. Invitata intr-o emisiune televizata din Spania, amanta lui Casillas a rupt tacerea , dezvaluind ca l-a cunoscut pe fostul portar al Realului si al nationalei Spaniei prin intermediul retelelor de socializare."Relatia noastra a fost din 2019 pana in 2021, in timp ce el era casatorit cu Sara. Mi-a spus ca au probleme", a recunoscut Nadia."Eu nu l-am cautat niciodata. El a revenit la mine dupa doua-trei luni de la infarct, spunandu-mi ca e bine. Nu cred ca eu am contribuit la despartirea de Sara, ei nu se intelegeau de mai mult timp", a mai spus Nadia, amintind de atacul de cord suferit de iberic in mai 2019."Dupa ce a trecut mai mult timp, l-am rugat sa iesim impreuna, sa mancam undeva, dar el mi-a cerut mereu sa am rabdare", a detaliat bulgaroaica.