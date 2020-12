Iker Casillas s-a intors la Real Madrid: "Mandru sa revin acasa". Cu ce se va ocupa fostul mare portar

"Clubul Real Madrid este mandru sa il primeasca inapoi acasa pe unul dintre cei mai mari capitani ai sai", se arata pe site-ul oficial al gruparii, conform news.ro."Mandru sa revin acasa. Abordez aceasta noua provocare cu tot entuziasmnul si toata dorinta din lume. Multumesc pentru primire", a reactionat Iker Casillas in social media.Casillas s-a retras din activitatea de fotbalist la 4 august. In momentul anuntului retragerii, spaniolul nu mai jucase de mai mult de un an, in aprilie 2019 el suferind un atac de cord.Iker Casillas este o legenda a echipei Real Madrid pentru care a jucat jucat de cand era junior si pana in 2015. A castigat 19 trofee cu echipa madrilena, intre care si de trei ori Liga Campionilor.Citeste si: Ariana Grande a fost ceruta in casatorie. Cum arata inelul de logodna si cu ce se ocupa viitorul sot al artistei