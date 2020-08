Iker Casillas si-a anuntat retragerea din activitatea competitionala

"Important este calea pe care o urmezi si oamenii care te insotesc, nu destinatia catre care te indrepti. Deoarece, cu munca si efort, vine de la sine si cred ca pot spune, fara ezitare, ca au fost o cale si o destinatie de vis", a scris el, pe Twitter , potrivit marca.com.Casillas a suferit un atac de cord anul trecut, in timpul unui antrenament si nu a mai jucat niciun meci oficial din aprilie 2019. Porto l-a inclus pe Casillas in personalul sau tehnic si l-a pastrat si ca jucator, desi el nu a mai aparut niciodata pe teren.In februarie, presedintele FC Porto , Jorge Nuno Pinto da Costa, a anuntat ca portarul isi va incheia cariera in incercarea de a deveni presedinte al federatiei spaniole de fotbal. Dar Casillas si-a retras candidatura din cauza situatiei generate de pandemia de coronavirus.Casillas s-a alaturat echipei FC Porto in 2015 dupa ce si-a petrecut intreaga cariera pana atunci la Real Madrid . La formatia madrilena, el a jucat 725 de meciuri in toate competitiile, castigand campionatul spaniol de cinci ori, Cupa Spaniei de doua ori, Supercupa Spaniei de patru ori, Liga Campionilor de trei ori, Supercupa Europei de doua ori, Cupa Mondiala a cluburilor o data si Cupa Intercontinentala de doua ori.Casillas a purtat tricoul echipei FC Porto de 156 de ori si a fost campion in 2018 si 2020 si a castigat Cupa Portugaliei tot in 2020, desi nu a evoluat in acest ultim sezon.Campion mondial in 2010 si dublu campion european, in 2008 si 2012, Iker Casillas a strans la prima reprezentativa a Spaniei 167 de selectii, fiind al doilea la acest capitol in istoria nationalei iberice, dupa Sergio Ramos (170).