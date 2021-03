S-au sarutat in direct la tv si s-au iubit nebuneste, dar s-au despartit. Una dintre cele mai frumoase relatii de iubire din lumea fotbalului s-a terminat

Cei doi au anuntat oficial despartirea dupa o relatie de 11 ani.Cuplul are impreuna doi copii."Atat eu cat si Iker suntem mandri de familia pe care o avem si de iubirea care ne-am umplut de fericire in anii in care am fost impreuna.Azi, aceasta legatura alege drumuri diferite, dar nu departe unul de celalalt deoarece vom continua sa ne indeplinim minunata misiune de a fi parinti.Este o decizie la care am meditat indelung si pe care am luat-o de comun acord. Respectul, afectiunea si prietenia vor ramane pentru totdeauna.Acum prioritatea este sa impartim aceasta afectiune pentru bine si educatia copiilor nostri astfel incat ei sa creasca intr-un mediu stabil si sanatos.Acestea fiind spuse, va rugam ca viata privata sa fie respectata in aceasta perioada de mare schimbare. Sunt singurele cuvinte pe care noi le vom adresa pe acest subiect in public de acum inainte", au scris cei doi pe instagram.Sara Carbonero si fostul portar al lui Real Madrid , Iker Casillas, s-au cunoscut in 2009, iar in 2010 cei doi au oferit un moment fabulos dupa finala Cupei Mondiale din Africa de Sud, castigata de Spania.Atunci, portarul nationalei iberice a sarutat-o in direct pe Sara Carbonero, la acel moment reporter la un post tv.CITESTE SI: