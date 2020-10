Povesti fabuloase cu omul ajuns in Cartea Recordurilor, Ilie Dobre. "Pinalti mi-a impus o taxa de 5000 de euro sa comentez un meci"

"Am fost la un meci Ceahlaul - Sportul, prin 1993. Special m-am dus la Piatra Neamt, a fost ceva de pomina. Sportul era sa pice, era in tribuna Mircea Sandu . Sportul a dat gol in minutul 7, Ceahlaul s-a dat la o parte. Sportul ataca in valuri, cei de la Ceahlaul se fereau de minge. Arbitrul trebuia sa opreasca meciul.N-am pronuntat cuvantul blat, implicam institutia.Am zis ca regret deplasarea, n-am desemnat cel mai bun fotbalist, asa ceva n-am intalnit. A iesit un scandal mare.Meciul acela a fost circ, lumea s-a prins, iar Ceahlaul a fost fluierata de public", a spus Ilie Dobre pentru Prosport.Fostul patron de la Ceahlaul Piatra Neamt, Gheorghe Stefan , zis si Pinalti, i-a facut cele mai mari probleme fostului comentator."Am avut un duel foarte tare si cu Gheorghe Stefan. Am fost la un meci cu Mallorca, spaniolii au jucat cu echipa a doua, sau chiar a treia. Mallorca era in top in Spania, dar si pe plan european.Mi-a interzis sa comentez meciul retur. S-a infuriat si mi-a impus o taxa de 5.000 de euro ca sa comentez meciul. Nu-mi dicteaza mie Pinalti ce sa spun la microfon.I-am spus lui Pinalti ca meciul ala ori il comentez eu, ori nu se transmite. Cum sa cedez? El nu a crezut, dar nu s-a transmis meciul. Atitudinea lui a fost dezonoranta"", a spus Ilie Dobre pentru Prosport.Ilie Dobre a ajuns si in Cartea Recordurilor, pentru transmisiunea unui gol in direct fara respiratie, timp de 52 de secunde.