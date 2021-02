Ilie Dumitrescu, dezvaluiri despre cum poti sa iei permisul de conducere usor in Mexic. "Semnalizezi stanga, faci dreapta. Nu exista stop"

Fostul fotbalist a jucat pentru echipele America si Atlante intre anii 1996 - 1998 si a povestit lucruri interesante despre tara sud americana."In Mexic te duceai la politie, dadeai 50 de dolari si iti dadea carnetul. Nu trebuia sa mai dai niciun examen in Mexic. Te duceai la Politie, dadeai o poza si 50 de dolari.Sa stii ca nu glumesc cu carnetul din Mexic. Nu a fost cazul meu. Daca te descurci sa conduci in Mexic, te descurci in orice zona din lumea asta. Semnalizezi stanga, faci dreapta. Nu exista stop", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport. Florinel Coman a fost prins fara permis si cu 165 de kilometri la ora pe Autostrada Soarelui. El risca dosar penal.CITESTE SI: