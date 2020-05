Ilie Dumitrescu are noi probleme: Merg la Politia Capitalei

Ziare.

Actualul analist de la Digi Sport a anuntat ca va merge la Politia Capitalei pentru a reclama o persoana care si-a facut cont pe Facebook cu numele sau.Pe acest cont a aparut in aceasta saptamana un clip in care Cornel Dinu ii injura pe Gigi Multescu, Ioan Andone si Tete Moraru.Ilie Dumitrescu a tinut sa precizeze ca nu el a realizat filmarea si ca va face plangere la Politia Capitalei."O sa merg la Politia Capitalei si voi trimite mai multe mesaje la Facebook. Ei trebuie sa ia masuri pentru ca este un furt de identitate.Tot incearca sa-mi strige imaginea, sa ma faca sa arat rau ini fata oamenilor. Utilizatorii trebuie sa stie ca acela nu e contul meu adevarat", a afirmat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.Ilie Dumitrescu a avut astfel de probleme si in trecut, insa demersurile sale de inchidere a contului nu au avut succes.C.S.