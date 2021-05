Antrenorul care ii da peste nas lui Gigi Becali: "Nu sunt creatia lui!"

Becali a sustinut ca fara el Clinceniul nu ar fi existat fotbalistic, fapt infirmat de Poenaru."Domnul Becali poate sa spuna ce vrea. Nu e nicio problema. Am si spus ca o iau ca pe o gluma. Il respect prea mult pe Gigi Becali pentru a intra intr-o polemica. Nu e corect, eu antrenez din 2011, vin de la Voluntari, dupa o promovare, nu sunt creatia dansului, nu am lucat niciodata la FCSB. Am avut drumul meu in viata.Am avut o colaborare, la Clinceni, dar eu eram acolo de sase luni deja. Am avut acea colaborare, care a adus juniori , mi-am facut treaba de antrenor. Jucatori ca Dumitru, Horsia, Ion. Mi-am lasat amprenta, mi-am facut treaba mea de antrenor!", a spus Ilie Poenaru, la Telekom Sport.