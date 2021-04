Primul interviu dat de Ianis Hagi. Imagini memorabile cu fiul "Regelui" la varsta de 11 ani VIDEO

Drumul lui nu a fost usor pana aici. A tras din greu pentru a ajunge departe, mai ales ca avea povara numelui pe umerii lui.Inca din anii junioratului, Ianis Hagi a atras atentia tuturor.Primul interviu dat de fiul lui Gica Hagi a fost dupa finala de la Under 12, in 2010 acolo unde Academia Hagi a invins-o pe Cautis Steaua Sudului, Ianis Hagi fiind unul dintre marcatori.Pe atunci, Ianis Hagi avea doar 11 ani.Sursa video: Youtube / Paul Mocanu TVTimpul a trecut si Ianis Hagi a ajuns campion in Scotia cu Rangers.Lazio, Leipzig si Sevilla se bat pe semnatura fotbalistului roman.