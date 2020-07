Imagini fabuloase: Fotbalistul lui Dortmund, Erling Haaland, la taiat lemne in Norvegia

Aflat in vacanta in Norvegia, Erling Haaland a fost impreuna cu tatal sau la taiat lemne in padurile nordice.Este de stiut ca in tarile din nordul Europei, iarna vine mai repede si oamenii isi fac din timp provizii pentru iarna."Iarna se apropie, trebuie sa strangem lemne", a scris Haaland pe Instagram.Erling Haaland este cel mai ofertat atacant din lume. La doar 19 ani, norvegianul a facut senzatie in Bundesliga, in acest sezon, si are o clauza de reziliere in valoare de 75 milioane de euro.