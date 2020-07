Inca 12 cazuri de contaminare cu coronavirus la Fuenlabrada. Clubul din liga secunda spaniola are 28 de cazuri in total

Echipa este in carantina in orasul La Coruna, unde ar fi trebuit sa joace lunea trecuta cu Deportivo, in ultima etapa a ligii secunde."Patru noi cazuri sunt la Madrid si nu au avut niciun contact de la meciul cu Elche, din 17 iulie. Alte opt cazuri au fost negative din 18 mai, iar dupa 8 zile desi sunt izolate in camerele lor in ultimele sase zile, astazi au fost din nou testate pozitiv", a precizat clubul.